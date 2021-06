Коцурска школа достала средства ѕа софинансованє проєкту шпоровного ошвиценя

КОЦУР – Покраїнски секретар за енерґетику, будовательство и транспорт Оґнєн Бєлич уручел вчера, 29. юния, контракти вредносци 45 милиони динари за реализованє 24 проєктох шпоровного ошвиценя у явних установох, у 17 войводянских општиних. Єден з контрактох будзе реализовани у општини Вербас, у Основней школи „Братство єдинство” зоз Коцура, котрей за уводзенє шпоровного ошвиценя видвоєни средства од 2.265.832 динари.

По словох покраїнского секретара Бєлича, тоти укладаня маю вецейнїсти хасен – явним установом на териториї Войводини обезпечує ше квалитетнєйше ошвиценє, алє и зменшанє трошкох за електричну енерґию. Тиж, зоз поставяньом сучасного ЛЕД ошвиценя посцигує ше и зменшанє заґадзованя животного стредку. Преценєне же ше з реализацию тих проєктох зашпорує коло 12 милиони динари на рочним уровню, односно же трошенє електричней енерґиї будзе менше за 1.304 МWh рочно.

Окрем Коцура, безповратни средства достали и основни школи у Ковачици, Шиду, Сонти, Приґревици, Елемиру, Челареву, Меленцох, Бачкей Тополї, Країшнику и Банатским Карадьордєву, предшколски установи у Апатину, Новим Кнежевцу, Тителу и Кули, доми здравя у Сечню и Ириґу, як и спортски центри у Шиду, Беочину, Кикинди и Бачкей Паланки. Право на тоти средства витворели и Стредня польопривредно-поживова школа у Зомборе и Културни центер у Зренянину, пренєсол општински сайт.

