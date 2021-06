Коцурским школяром додзелєни награди зоз Литературно-подобового конкурсу Миколи М. Кочиша

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 21. юния, Дружтво за руски язик, литературу и културу додзелєло награди школяром чийо литературни и подобово роботи оценєни як найлєпши на розписаним Конкурсу у рамикох 28. Дньох Миколи М. Кочиша, орґанизовани у рамикох 90 рокох од його народзеня и 45 рокох од шмерци.

На Конкурс вкупно сцигли 177 роботи, од того 66 литературни роботи и 111 подобово роботи школярох зоз руских дзецинских заградкох, основних и стреднїх школох у котрих ше виучує руски язик. Од того числа, зоз коцурскей Основней школи наградзени 30 литературни и 25 подобово роботи школярох нїзших класох, и пейц литературни роботи школярох висших класох, вкупно 21 школяр. Тиж, тром школярком додзелєне и Припознанє з меном Славки Сабадош.

Школяре як награду достали „Зборнїк дзецинских и школярских роботох зоз литературно-подобового конкурсу Миколи М. Кочиша”, а кнїжки подаровани и учительком Лидиї Будински, Славици Чельовски, Валериї Папуґа и Славки Хромиш, и наставнїци Снежани Шанта котри зоз школярами посилали роботи.

З тей нагоди спред Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа, вєдно зоз директорку Основней школи у Коцуре Сенку Мученски, похвалєла школярох, учительки и наставнїци котри участвовали на Конкурсу.

По словох Папуґовей, дзеци буду паметац же окрем того же у школи учели, вони и цошка позарядово обдумали, писали, мальовали, а хтошка то почитовал, комисия оценєла и за свой труд достали награди и видруковани роботи у „Зборнїку”.

Друкованє „Зборнїка дзецинских и школярских роботох зоз литературно-подобового конкурсу Миколи М. Кочиша” потримали Национални совит рускей националней меншини Републики Сербиї и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)