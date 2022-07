Коцурски дзеци на Лєтнєй школи Червеного крижу

КОЦУР – На основи вимоги Червеного крижу Войводини, Покраїнска влада принєсла Одлуку же би финансовала Програму одпочивку и окрипеня дзецох. Циль самей програми бул же би дзеци змоцнєли у одрастаню за самостойни живот, през злєпшанє власних капацитетох, образованє за гумани вредносци и розвиванє животно хасновитих схопносцох, як и активне участвованє у дружтву у будучносци.

До тей програми Червеного крижу Войводини уключени 15-ецеро школяре зоз Основней школи „Братство єдинствоˮ зоз Коцура, а воспитач котри ше стара о нїх просвитни роботнїк з тей школи, наставнїца Марияна Петричевич. По сообщеню, Червени криж Вербас ма зоз службу коцурскей Основней школи, як и з єй директорку Сенку Мученски, успишне сотруднїцтво у обласци добродзечного даваня, алє и у других програмох Червеного крижу.

Коцурски школяре вежню учасц на Лєтнєй школи Червеного крижу, котра подрозумює седемдньови одпочивок и окрипенє, у периоду од 25. по 31. юлий, у Червеним крижу Бачка Паланка, у Дзецинским одмаралїщу „Баґремараˮ.

Червени криж Бачка Паланка за шицки дзеци обезпечел превоз по одмаралїще и назад, надпатранє дохторох, штири квалитетни єдзеня дньово и активносци у рамикох Лєтнєй школи.

