Коцурски мали матуранти преславели матурски вечар

КОЦУР – Вчера, 10. юния, мали матуранти Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре означели конєц свойого осемрочного школованя зоз преславу матурского вечара.

Того року ше у пополадньових годзинох зишли опрез школи и, як то уж традиция, шветочно предефиловали по „Пелетову салу”, дзе була орґанизована преслава. Красна и слунечна хвиля их провадзела, а числени валалчанє, родичи маломатурантох, родзина и товарише их випровадзели зоз аплаузом.

Госци школярох на матурским вечару були їх учительки, наставнїки и директорка коцурскей Основней школи Сенка Мученски.

