Коцурски школяре означели Дзень залюбених

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре предходни днї були у знаку Дня залюбених. Понеже тото швето пада на нєдзелю, догварене було же би го школяре означели пияток, остатнього роботного дня у тижню.

Так, у школским голу стредком тижня була поставена шкатула до котрей шицки школяре могли уруциц любовни писемка своїм симпатийом, алє и порученя своїм товаришом и товаришком.

Вчера учительки и наставнїци шицки писемка подзелєли их школяром, а на одпочивкох у Школи пущана и музика. Шицки школяре ше медзи собу догварели же би облєкли дацо червене.

Пре епидемилоґийну ситуацию того року нє була орґанизована програма, анї розвага за школярох з нагоди Дня залюбених.

