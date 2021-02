Коцурски школяре ше пласовали на Општински змаганя з математики и физики

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре початком фебруара отримане школске змаганє зоз математики. Математични задатки ришовали 44-еро школяре, од того 6-еро школяре ришовали тести на руским язику.

Найуспишнєйши зоз того змаганя, школяре котри посцигли найлєпши резултати на тестох, буду ше змагац на Општинским змаганю котре будзе отримане у Вербаше.

Найвецей боди освоєли школяре нїзших класох, та ше на Општинске змаганє пласовали Михаел Дротар, школяр руского оддзелєня, и Миня Шкрбич, Марко Хромиш, Михайло Хорняк, Алекса Сакач и Симона Ґайдош, школяре сербских оддзелєньох.

Тиж, концом фебруара у Вербаше будзе отримане и Општинске змаганє з физики. На тот уровень змаганя ше зоз коцурскей Основней школи пласовали тройо школяре, шицки зоз руского оддзелєня 8. класи – Сара Гарди, Марина Медєши и Иґор Чордаш.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)