Коши ше беґель од корова и наду

РУСКИ КЕРЕСТУР – Явне водопривредне подприємство Води Войводини, тє. його вербаска єдинка, тих дньох коши беґель од моста на брани ґу Крущичу, а на инициятиву керестурскей Месней заєднїци котра мала догварки зоз представителями того подприємства.

Як за Рутенпрес виявел секретар МЗ Михайло Пашо, у тей часци на правим боку ше коши и траву и над, а на лївим боку лєм траву. Потим ма буц покошена часц од брани по базен, зоз специялну косачку котра вируцує корово на побрежє, же би цо менєй пошло до вичисценого базену.

У трецей фази у планє же би ше беґель покошело и од базену по керестурске широке голєм на єдним боку комплетно и од наду, же би там и рибаре могли правиц места за лапанє. Таки опредзелєня усоглашени зоз можлївосцами Водох Войводини.

