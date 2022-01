КПД ДОК орґанизує дочек Нового року у Коцуре

КОЦУР – Спред Културно просвитного дружтва ДОК, проф. др Михайло Фейса поволал шицких заинтересованих же би присуствовали дочеку Нового року по юлиянским календаре котри ше отрима у Коцуре на штварток, 13. януара.

По словох др Фейси, дочек ше отрима на двох локацийох у центру валала, а запланована рижнородна програма.

З початком на 18 годзин, у просторийох Добродзечного огньогасного дружтва Коцур, заказана промоция мурового календару Културно-просвитного дружтва ДОК. По законченей промоциї, по 20 годзин будзе тирвац новорочна томбола гуманитарного характеру, а шицки назберани средства буду унапрямени за помоц у лїченю хлапца Панайотов Йована.

Од 20 годзин у голу Дома култури у Коцуре будзе отримана Скупштина Културно-просвитного дружтва ДОК. За 23 годзин у истим просторе заказани початок Новорочного коктелу, а на 24 годзин будзе и огньомет опрез коцурского Дома култури.

За шицки додатни информациї мож контактовац предсидателя КПД ДОК проф. др Михайла Фейсу на мейл fejsam@gmail.com, лєбо оглашиц ше на число телефона 062 590 341.

