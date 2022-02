ШИД – Културно-просвитне дружтво Дюра Киш наютре отрима порядну Рочну скупштину хтора будзе отримана у Руским доме з початком на 18 годзин.

Як за Рутенпрес гварел предсидатель Дружтва Златко Манько, буду розпатрени звити о роботи и финансийни звит за прешли рок, а тиж буду предложени План роботи и финансийни план за тот рок.

Будзе слова и о отримованю балу хтори плановани за 5. марец.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)