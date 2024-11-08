Кральовски третман – з цукрову пасту

Цукрову пасту за депилацию ше хаснує оддавна за одстраньованє нєжаданих власкох зоз скори. Вери ше же и Клеопатра, кралїца позната по своєй красоти, хасновала тот продукт. Кед то точне, вец можеме тоту файту депилациї наволац кральовски третман.

Депилация зоз цукрову пасту доступна и дзивком и женом при Наташи Ґайдошовей зоз Коцура, котра уж вецей як два роки окончує таки третмани. Вони вимагаю одредзени знаня и схопносци же би ше посцигло ефикасни резултати, а сама технїка тирва длужей, прецо и третман зоз цукрову пасту представя луксузнєйшу вариянту депилациї.

– Закончела сом курс у єдней дзивки котра ма свой козметични салон у Вербаше. Нас два вєдно закончели обуку за тоту файту депилациї, вона то предлужела робиц у своїм салону, а я после законченого курса прешла робиц до другого салону. Понеже сом у медзичаше достала роботу у апатики у Вербаше, депилациї сом предлужела робиц дома. Пре роботни час у апатики, нє могла усоглашиц третмани у салону у котрим сом робела. Роботни час ше ми закончовал на 15 годзин, а депилациї часто були заказани за познєйше пополадню и вечар, та сом вец цали дзень мушела оставац у варошу, а то ми було барз напорно. После шейсцох мешацох ми нє предлужели контракт у апатики, та сом ше пошвецела лєм козметики и депилацийом и роботи дома – почина приповедку Наташа.

Любов ґу козметики

Вше любела шицко цо вязане за козметику и рижни козметични третмани. Депилациї єй вше були цикави, и як гвари, у тим ше пренашла и прето ше одлучела усовершовац праве у тей обласци. Пробовала робиц и маникир, алє, заш лєм, ю интересованє цагало на други бок. Планує ше и далєй усовершовац, уписац и научиц робиц и други даяки козметични третмани и о тим активно роздумує.

– Обука за депилацию зоз цукрову пасту нє тирвала длуго, було даскельо модели на котрих нам указовали як точно иду поступки третману. Научели нас як ше и кельо зогрива цукрову пасту зоз котру ше окончує депилация, як ше наноши на цело, и цали поступок як найлєпше зробиц. Дахто дома сам прави тоту цукрову пасту за депилацию, алє я и пасту и шицок други потребни материял купуєм у єдней козметичней предавальнї у Вербаше котра тарґує лєм зоз преверенима и квалитетнима продуктами – толкує Ґайдошова.

Гвари же депилацию лєпше зробиц зоз цукрову пасту як зоз воском, понеже цукрова паста лапа лєм власку, и як гвари, нє може ше лапиц за скору и направиц опеклїни и нєт иритациї. Наташа роби депилациї цалого цела, а найвецей клиєнтки ма кед цеплєйше.

– З початку ми требало вецей часу же бим даяки третман одробела, алє тераз шицко уж швидше закончим. Наприклад, же бим одробела депилацию цалих ногох скорей ми требало годзину, годзину и пол, а тераз то можем закончиц за пол годзини. Вецей фактори вплївую на тото, вшелїяк, шицко завиши и яка власка, як ше знїма, яка сама скора… Тераз депилацию цалого цела одробим за годзину и пол. Зна дакеди буц кус напорне, понеже єст вельо роботи, алє наисце ми нїч нє чежко – гвари Наташа и додава – дакого депилация болї баржей, дакого менєй, шицко завиши кельо особа може витримац боль. Углавним на перши третман особи найчувствительнєйши и гваря же их теди найбаржей болї, а после уж менєй. Алє, заш лєм, нїч то нє таке же нє мож поднєсц – з ошмихом толкує.

Важне третмани окончовац поряднє

Наташа препоручує же би ше третмани зоз цукрову пасту окончовало поряднє. Зоз часом власки ослабню и преридза ше, и як гвари наша собешеднїца, после шейсцох мешацох порядного депилованя власки можу ослабнуц и до 70 одсто. На третмани би найлєпше було ходзиц на кажди штири до шейсц тижнї. Ридко хто ше того притримує, гвари вона, думаю же нєт потреби то робиц през жиму, алє напроцив – требало би през жиму робиц поряднє же би власка по лєто ослабла.

Заинтересовани дзивки и жени котри ходза поряднє єст найвецей зоз околних местох, з Вербасу, Србобрану, Савиного Села, Кули, а найменєй зоз Коцура. Тримала и обуки за депилацию, кед дахто то сце робиц дома, може ше єй шлєбодно явиц. Наташа ма Инстаґрам налог beauty.natasaa дзе мож видзиц шицки депилациї котри роби, а тиж и достац шицки информациї.

– Окрем депилацийох, интересує ме и робота з власами и правенє интересантних фризурох, та робим и афро-локни. Купела сом окремни апарати котри потребни за таки фризури, ценки фиґара и преси за власи, та робим и сирена-габи и локни зоз пейґлу. За афро-локни треба досц часу, поведзме за стредню длужину власох, стреднє густи, треба и два годзини. Хто ма ценши власи та идзе швидше, а хто ма густейши и моцнєйши власи, ту треба вецей часу. Закончела сом и курс за гадвабни павучайки, алє ту у валалє, нажаль, нєт вельо заинтересованих за тото, то баржей преходзи у козметичних салонох по городох.

Наташа планує научиц робиц ище даяки третмани твари, алє тераз єй приоритет найсц роботу и запошлїц ше, же би могла назберац роботного стажу. Закончела стредню школу, напрям поживови технїчар, а шейсц мешаци робела у рахунководстве у апатики.

– Ми, як особи зоз инвалидитетом, маме одредзени предносци и кажда фирма би требала мац заняту таку особу, ма право на тото, лєм же ше фирми ту околїску ридко кеди того притримую. Плануєм у Новим Садзе найсц дацо, векши город та єст и вецей можлївосци. Зоз депилациями ше плануєм занїмац паралелно зоз роботу. Мам право пойсц до инвалидскей пензиї, алє за мойо роки ми потребне два роки роботного стажу, а я затераз мам лєм шейсц мешаци. Прето ше наздавам же найдзем роботу, а вшeлїяк, же нє плануєм робиц лєм покля нє сполнїм условия за пензию – покля сом годна робиц, я будзем – щиро приповеда тота вредна дзивка.

Сиґурносц у роботи

Виполнї себе Наташа и тераз дзень, помага родичом по обисцу, вожи ше на бициґли, прейдзе єй час так же пойдзе и до шестрох Александри и Силвиї котри одати у Савиним Селу, причува им дзеци кед потребне, алє, заш лєм, як гвари, иншак було док була занята – робота и полни роботни час ю наисце виполньовали.

– Мож зоз депилацию заробиц вецей през лєто кед єст и вецей роботи, алє так у жимскей сезони кед нєт тельо муштериї, ту нє даяки заробок. Понеже треба досц укладац, и шицок материял за роботу кошта, цукрова паста и траки ми потребни, та ми потребна и стаємна робота, пре сиґурносц.

У шлєбодни час Наташа ше люби дружиц, през викенди виходзиц зоз пайташками, и як припознава, то єй наисце хибело у тим периодзе кед ше нє могла рушац сама. Лєдво дочекала буц самостойна, же би ше рушала без провадзеня и помоци.

Здогаднїме, пред даскельома роками Наташа була чежко покалїчена у транспортним нєщесцу кед и остала без ноги. През рижни гуманитарни акциї и помоц зоз вецей бокох назберани средства же би ше єй обезпечело средства за протезу зоз микропроцесорним колєном и же би ше єй оможлївело нормални живот, без огранїченьох у ходзеню и каждодньових активносцох.

– Тераз у януару будзе седем роки од транспортного нєщесца у котрим сом була покалїчена, и тераз уж шицко нормално функционує. Мам квалитетну протезу котра направена специялно спрам мнє, микропроцесорне колєно, а талпа така же можем ношиц аж и штикли, бо ше прилагодзує спрам обуї. Нє мам проблеми анї з протезу, анї з колєном, шицко сучасне и повязане з апликацию на телефону, можем шицко провадзиц, нормално ше рушац и окончовац шицки активносци. Щешлїва сом, робим и уживам у шицких красних хвилькох котри живот ноши – визначела на концу тота млада, вредна и шмела дзивка Наташа Ґайдош зоз Коцура.