Краудфандинґ – моц заєднїци

У остатнїх шейсцох мешацох у рускей заєднїци порушани три краудфандинґ кампанї. Нє лєм же су порушани, алє дали одлични резултати. Два кампанї були порушани за дзецински кнїжки, а єдна за дзецинске бавилїще у Руским Керестуре.

Цо то, у ствари, краудфандинґ, и прецо є у нєшкайши час єден зоз найлєпших способох збераня финансийних средствох за одредзени проєкти?

Слово crowdfunding (анґ.) виведзене зоз двох словох – „crowd” (ґрупа, громада) и „funding” (финансованє). У духу руского язика би значело же заєднїца вєдно збера средства за дацо цо препознала же єй барз важне.

Тота файта алтернативного збераня финансийних средствох заобиходзи банки и компликовани процедури, а функционує так же тоти цо маю идею, представяю ю на прешвечлїви и ориґинални способ на платформох направених за тоту намену. Кажде хто сце, може помогнуц зоз суму хтору жада уплациц, зоз гоч котрей часци швета.

На краудфандинґ платформох нє постої огранїчене за цо шицко мож зберац средства, цо єй барз велька предносц – за орґанизованє подїйох, чуванє традициї, реновиранє престорийох, уметнїцки проєкти, гуманитарни акциї, виробок нєзвичайних предметох и ище вельо того.

Дзекуюци краудфандинґу, настало нове тарґовище, котри даєдни видза и як нови вираз креативней економиї.

А кеди почало краудфандинґ финансованє? Велї як початок споминаю 2017. рок, кед британска музична ґрупа Марилион прейґ интернету поволала своїх фанох же би им помогли назберац пенєжи за турнею, за котру теди назберали коло 60 тисячи долари.

У Сербиї перша краудфандинґ платформа порушана 2014. року (donacije.rs), дзекуюци котрей назберани огромни средства за помоц у санированю чкодох од вельких вилївох котри залапели нашу державу.

Цо ше дотика рускей заєднїци, перши краудфандинґ проєкт порушала НВУ „Руске слово” у септембру 2025. року за першу сликовнїцу за мали дзеци од 0-3 роки „Мойо перши слова”, а котра илустрована з помоцу штучней интелиґенциї. Авторка сликовнїци Ясмина Дюранїн, а ґрафично ю пририхтал Иґор Орсаґ. За тоту кампаню назберани 86.500 динари (од потребних 80.000).

Другу кампаню у рускей заєднїци порушала тиж НВУ „Руске слово” за кнїжку „Шпациранє по вселени” др Роберта Джуджара у марцу 2026. року, а котра тих дньох и видрукована. Роби ше о кнїжки за котру би могло повесц же є скоро як мала енциклопедия, а знанє зоз обласци астрофизики автор на креативни способ и зоз власним уметнїцким виразом приблїжел наймладшим. За тоту кампаню назберани 83.000 динари (од потребних 80.000).

Обидва кампанї водзени на платформи „Добри дабар”.

Трецу кампаню у априлу 2026. року порушал УО ФК „Русин” за дзецинске бавилїще на фодбалским стадиону „Яраш”. Проєкт наволани „Мале бавилїще – вельки сни”. Зоз идею же би ше назберало 350 тисячи динари за правенє безпечного и модерного бавилїща, за кратки час назберане и вецей як цо потребне – 406 тисячи динари. Кампаня водзена прейґ платформи donacije.rs.

Тото цо заєднїцке за шицки три кампанї то же заєднїца препознала важносц каждого проєкта и за релативно кратки час назберани шицки потребни средства. На орґанизаторови каждей кампанї остава же би проєкт закончел и же би донаторе видзели до чого уложели свойо средства.

Зоз того шицкого мож заключиц же предносци порушованя краудфандинґ кампаньох то же ю досц єдноставно обдумац, средства ше швидко назбера, заєднїца валидує идею, злєпшує ше маркетинґ и промоция орґанизатора и на тот способ ше змоцнює цала заєднїца.

У краудфандинґ филозофиї дїлованя постоя и одредзени ризики, як цо тот же дзепоєдни платформи себе беру надополнєнє, велька конкуренция, постої ризик чи ше назбера шицки средства предвидзени зоз поставеним цильом (у процивним ше нє достава средства). У тим случаю орґанизатор ризикує свою репутацию и довириє заєднїци у будуцих кампаньох.

Гоч у рускей заєднїци тоти ризики наисце минимални, уключованє гражданох до финансованя одредзеного проєкту ма велї предносци, и кажде здруженє би требало роздумац о тей идеї, кед же нєт други способ на котри би могли дойсц до средствох. Розуми ше, циль муши буц ясно дефиновани, презентация проєкта муши буц атрактивна и креативна, а дружтвени мрежи муша буц єден з основних слупох потримовки кампанї.