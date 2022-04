Крачайме ґу нєбесному царству

НОВИ САД ‒ У Церкви св. апостолох Петра и Павла на Квитну нєдзелю парох новосадски о. Юлиян Рац пошвецел багнїтки, хтори вирни однєсли до своїх домох.

У своєй казанї, о. Рац гварел же Исус Христос зишол медзи людзох же би виратовал людзох хтори ше оддалєли од Бога. На Квитну нєдзелю до Єрусалиму уходзел як цар, пошведочиц мир и правду. Алє, у тим случаю, людзе го тримали за цара лєм єден дзень, бо чекали жемске царство.

Тиж, парох о. Рац здогаднул же до нашей церкви у Новим Садзе Водицова икона Мацери Божей приходзи 30. априла, а програма з тей нагоди будзе на 16 годзин.

