БАЧИНЦИ – На Вилїю, нєшка, 6. януара у церкви Святого апостола и євангелисти Лукипарох о. Дарко Рац на 10 годзин будзе служиц Вечурню зоз Василийову Службу Божу,а Крачунске всаночне будзе служене на 22 годзин.

През три днї швета Служби Божо о. Рац будзе служиц на 10 годзин, а на перши дзень швета будзе и мированє.

