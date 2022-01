Крачунски богослуженя у Кули и Крущичу

КУЛА – И у грекокатолїцкей парохиї св. Йосафата у Кули нєшка Крачунска Вилїя. Рано на 7 годзин Утриня зоз Царскима часами, на 9 г. Вечурня зоз Литурґию Василия Велького, а Крачунскей Вельке повечериє зоз литию, тє. Всеночне на 19 годзин.

Наютре Рождество христово Крачун, на 7 годзин Утрина, на 8,30 г. нагода за Св. Споведз и молитва Ружанєц, а на 9 годзин крачунска Служба Божа зоз мированьом. По Служби будзе и Крачунски концерт котри традицийно пририхтує кулске КУД Иван Сенюк и школяре цо ходза на годзини українского язика. Вечурня з литию на перши дзень Крачуна будзе на 17 годзин. Того дня, на 10 годзин Служба будзе и у Крущичу дзе филияла кулскей парохиї.

На други Крачуна, тє. кед ше преславює Собор Богородици и Осифа заручнїка, утриня тиж будзе на 7 годзин, од 8,30 г. нагода за Св. Споведз и молитва Ружанєц, а на 9 годзин Служба Божа, тиж зоз мированьом. Вечурня будзе на 16 годзин.

Трецого дня Швета Церква преславює першомученїка Штефана, тиж исти час за ранши богослуженя, єдино же по Литурґиї будзе Молебен, а Вечурня на 14 годзин.

