Крачунски вашар будзе и у коцурскей Школи

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре на штварток, 23. децембра, будзе отримани Крачунски вашар.

Шицки нащивителє котри того дня приду до Школи годни поопатрац, алє и купиц рижни предмети, прикраски и инше цо школяре направели и пририхтали з помоцу своїх учителькох, наставнїкох и родичох.

Крачунски вашар у Основней школи, як то и обичай, и того року гуманитарного характеру.

Школяре и колектив коцурскей Школи поволали шицких валалчанох же би потримали гуманитарну акцию и нащивели Крачунски вашар котри почнє на 10 годзин.

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