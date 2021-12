Крачунски вашар бул и у коцурскей школи

КОЦУР – На площи опрез Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 23. децембра, отримани Крачунски вашар.

Школяре, вєдно зоз своїма учительками, наставнїками и родичами за тот дзень пририхтали прикраски и рижни предмети, икебани и вшелїяки лакотки на тему Нового року и Крачуна. Кажде оддзелєнє представело свойо понукнуца, котри за тоту нагоду сами пририхтали, а направели и панои на котрих повиписовали рижни интересантносци вязани за спомнути швета.

Вашар бул вельки и добре нащивени, а валалчанє велї интересантни ствари за наступни новорочни и крачунски швета могли купиц по символичних ценох и так наградзиц труд школярох.

Крачунски вашар у Основней школи, як то и обичай, и того року бул гуманитарного характеру, а назберане вкупно 118 тисячи динари.

Директорка Основней школи „Братство єдинство” Сенка Мученски подзековала шицким школяром, алє и їх учительком, наставнїком и родичом же ше трудзели и пририхтали таки богати Крачунски вашар. Окрем им, подзековала и пасторови Євангелскей церкви Александрови Суботинови же под цали час тирваня Крачунского вашара варел чай за шицких учашнїкох, алє и нащивительох, котрих анї жимни дзень нє зопар же би потримали своїх наймладших согражданох и тогорочни гуманитарни Крачунски вашар.

