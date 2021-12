НОВИ САД – У Церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, 25. децембра ужгородски Хор „Шицких святих” з дириґентку заслужну уметнїцу України Светлану Хлеба отримал крачунски концерт, а привитал го на українским язику наш епарх кир Георгий Джуджар.

Владика гварел же маме вельку чесц же нам пришол тот хор зоз Парохиї св. Йосафата, хтори хас духовно збогацує, и госцом, хтори пред тим були у Руским Керестуре, пожадал же би ше добре чувствовали.

Дванац члени хору шпивали „С нами Бог”, „Рождество твоє Христе Боже”, „Придите поклонимся Господу”, „Народився Божи Син” и други коляди, за цо достали вельки аплауз.

З тей нагоди парох з Ужгороду поинформовал присутних же то коляди з рижних историйних епохох и здогаднул же зме шицки дзеци Божо, а радосц Рождества нам поручує же чловек нє сам.

На концу, дзекуюци за прекрасне шпиванє, предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач и домашнї, парох новосадски о. Юлиян Рац, госцом придали пригодни дарунки.

