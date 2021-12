Крачун винчовали и чолнїки општинох Кула и Вербас и Городу Нови Сад

ВОЙВОДИНА – Шицким вирним котри славя швето народзеня Исуса Христа по григориянским календаре вчера винчовали, попри предсидателя Републики Сербиї Александра Вучича, и чолнїки општинох у хторих вирни славя тото швето по григориянским календаре.

Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич поручел же нас Крачун спонука на найвекши и найважнєйши вредносци, на медзисобне порозуменє, почитовенє и любов.

Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич повинчовал Крачун з надїю же го шицки препровадза у цеплим доме, з фамелию и найблїзшима.

Предсидатель Општини Вербас Предраґ Роєвич, вєдно зоз предсидательку Скупштини општини Вєрбас Саню Жиґич, здогадли же порозуменє и злога єдно з найвекших щридлох радосци. Прето поручели шицким вирним же би тоту радосц подзелєли з найблїзшима.

