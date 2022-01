Крачун преславели и вербаски парохиянє

ВЕРБАС – Крачун по юлиянским календаре, швето Рождества Исуса Христа, преславене и у парохийох у Вербаше.

У старовербаскей грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици на Вилїю було Всеночне, а на Крачун парох старовербаски о. Алексий Гудак служел Служби Божо. Значне число парохиянох присуствовали крачунским святочним службом котри були з мированьом. Возвелїчаню того найрадоснєйшого християнского швета допринєсло и госцованє вербаского хору КПД „Карпати” и кулского хору КУД „Иван Сенюк” у церкви з гудацми, под руководительством Надїї Воротняк. Зоз шпиваньом прекрасних колядох обидвох хорох визначена святочносц и прикрашени Крачун.

У нововербаскей парохиї Святого Владимира тиж преславени Крачун и отримани крачунски Служби Божо и мированє числених вирних. Вербаски парохиянє возвелїчали радосне швето Рождества Христового зоз присуством у церкви, зоз молитву и веселим колядованьом.

Перших дньох нового року у парохиї у Новим Вербаше пошвецени ище три нови икони, котри пошвецел парох о. Иґор Вовк. Парохия Вознесения Господнього зоз Сримскей Митровици, дзе о. Вовк хвильково служи, финансовала икону Вартоломея апостола. Благословена и икона Святого Євангелисти Марка котру финансовала фамелия Мученски зоз нововербаскей парохиї, а тиж благословена и икона Святого Якова котру финансовал парох о. др Яков Кулич. З тей нагоди о. Иґор Вовк шицким добродїйом пожадал на многая лїта.

У Вербаше Крачун преславели и православни вирни. Традицийно, на Вилїю бадняк ношени по скоро шицких улїчкох городу, а у порти церкви Воведеня Пресвятей Богородици у Старим Вербаше и опрез храму Святого Вознесения Христового у центре Вербасу бадняк палєни и подзелєни присутним православним парохияном.

