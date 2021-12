Крачун преславели и Суботичанє

СУБОТИЦА – У нашей парохиї у Суботици вирни, 26. децембра, тиж преславели Крачун зоз Службу Божу у каплїци францисканского манастира хтору служел о. Данил Задрепко, вєдно з госцом о. Владимиром Ковтиком з Ужгороду.

По Служби дзецом подзелєни пакецики од св. Миколая, а потим Хор Шицких святих з парохиї св. Йосафата зоз Ужгороду, хтори шпивал и на Служби Божей, а вец отримал и крачунски концерт под руководством заслужней уметнїци України дириґентки Свитлани Глеба, у велькей церкви св. Михаїла.

Хористи нащивели и суботицку владическу резиденцию дзе их приял суботицки владика монс. Славко Вечерник и його секретар о. Роберт Пащик. Хористи им зоз даскельо шпиванками повинчовали Крачун и затримали ше у приємней розгварки.

