Крачун преславени и у Вербаше

ВЕРБАС – Крачун по юлиянским календаре, швето Рождества Христового, преславени и у вербаских парохийох.

У церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше крачунски Служби Божо служел парох старовербаски о. Алексей Гудак. Крачунским святочним Службом з нагоди того найрадоснєйшого швета присуствовало красне число парохиянох. Служби Божо були з мированьом, а вирни возвелїчали Рождество Христово зоз молитву и шпиваньом колядох котри ше розляли по церкви.

У церкви Святого Владимира у Новим Вербаше тиж були отримани крачунски Служби Божо и мированє вирних. Службу Божу служел парох нововербаски о. Иґор Вовк, а числени парохиянє возвелїчали тото радосне швето з присуством у церкви. З нагоди Крачуна, парох о. Вовк Службу Божу служел и у Змаєве, та и там було мированє.

У Вербаше Крачун преславели и православни вирни. Традицийно, у порти церкви Воведеня Пресвятей Богородици у Старим Вербаше и опрез храму Святого Вознесения Христового у центре Вербасу палєни бадняк и подзелєни присутним православним парохияном. З нагоди Крачуна, святи литурґиї и богослуженя отримовани през шицки днї швета у вербаским старим и новим храму.

