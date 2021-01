Крачун преславени и у Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Пре пандемию коронавируса, Вилїйово Всеночне у парохиї у Сримскей Митровици служене на 20 годзин, а нє на 23 як звичайно. На Служби ше позберали вирни зоз Мартинцох, Латярку, та аж и Прхова.

Найвекшу радосц дожили наймладши котри ше дружели и шпивали коло Вертепу под ядловцом. Службу служел о. Владислав Варґа, а вирних помагал споведац сушедни паноцец Едвард Шпанович. После Всеночного вирни винчовали парохови крачунски швета зоз колядованьом.

През шицки три днї церква була окреме нащивена, парохови послужовали троме митровацки богослове, римокатолїцки, православни и грекокатолїцки, а шицки днї ше и мировало.

Вчера, 10. януара, вирни ше крашнє одволали на каритасову акцию и назберали 18.500 динари як помоц загроженим у трешеню жеми у Горватскей.

