Крачун преславени у коцурскей парохиї

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре преславени Крачун, швето Рождества Исуса Христового по юлиянским календаре.

У коцурскей парохиї на Вилїю, 6. януара, служене Всеночне. На сам дзень Крачуна, 7. януара, бул и Перши пияток, ранша Служба Божа Першого пиятку була без викладаня Святих Тайнох, а Крачунски Служби були прикрашени зоз шпиваньом колядох числених вирних котри того святочного дня були у церкви. Колядованє могло чуц и у велїх домох, коляди шпивали и тамбураше, алє и дзеци и млади котри ходзели по шпиваню и винчованю.

На други дзень Крачуна преславени Собор Богородици и Обручнїка Осифа, а того дня було и мированє на шицких Службох Божих. Вельку Службу Божу зоз шпивом возвелїчал вербаски хор КПД „Карпати” и кулски хор КУД „Иван Сенюк” зоз гудацами, под руководительством Надїї Воротняк.

На треци дзень Крачуна, нєдзеля по Рождеству Исуса Христа и Церква ше здогадла Першомученїка и Архидиякона Штефана.

Крачун у Коцуре тих дньох преславели и православни вирни. У порти коцурскей православней церкви Успения Пресвятей Богородици на Вилїю и того року традицийно запалєни бадняк. Палєню бадняка, котре закончене зоз огньометом, присуствовали числени православни парохиянє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)