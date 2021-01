Крачун у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – Крачунска Вилїя у Беоґрадзе почала 6. януара на 16 годзин у церкви Христа Царя у Крунскей ч. 23 зоз Всеночним и зоз Крачунску Службу Божу на котру ше зишли 25 беоґрадски вирни зоз шицких часцох Беоґраду и зоз Добановцох.

Апостол на Служби читал студент Алекса Стаменич, а парох пречитал виривки зоз владиковей винчованки на трох язикох и повинчовал шицким крачунски швета. Вирни ше у молитви здогадли и свойого активного члена полковнїка Петра Недича котри нєдавно поховани у Беоґрадзе.

Шицки присутни шпивали традицийни коляди, а после мированя Яринка и Назар Мельничуково одшпивали два писнї и єдну винчованку, та их вирни наградзели зоз дарунками.

После Служби Божей шицки ше позберали до церковней сали и коштовали традицийни капущанїки и други традицийни єдзеня котри принєсли зоз собу и догварели же идуци раз на Вилїю Богоявления означа и Националне швето Руснацох.

