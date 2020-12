ДЮРДЬОВ – У святочней сали Месней заєднїци Дюрдьове вчера, 29. децембра, була орґанизована остатня у тим року акция добродзечного даваня креви.

На акцию ше одволали трицец шесцеро добредзечни давателє креви, а после дохторового препатрунка крев дали трицец давателє.. Од того числа було дванац жени, а єден добродзечни дваталь креви ю дал першираз.

Акция орґанизована у сотруднїцтве Червеного крижу Жабель и Заводу за трансфузию креви Войводини з Нового Саду.

