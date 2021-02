РУСКИ КЕРЕСТУР – Акция добродзечного даваня креви, перша у тим року, отримана вчера у Руским Керестуре и у Крущичу, у просторийох месних заєднїцох тих двох валалох.

На добродзечну акцию одволали ше вкупно 40 гражданє, од чого 26 зоз Керестура, з тим же штверо одбити пре нєсполнєти здравствени условия, и 14 давателє зоз Крущичу, а жительство хторе ше одволало на акцию мало просеково 45 роки старосци.

Орґанизатор акциї Завод за трансфузию креви Войводини у сотруднїцтве зоз Червеним крижом Кула.

