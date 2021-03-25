Кризни штаб: Мири оставаю

БЕОҐРАД – На вчерайшей схадзки Кризного штабу принєшене заключенє же актуални мири даваю резултати, гоч и далєй єст вельо охорени особи.
Як сообщел покраїнски секретар за здравство др Зоран Ґойкович после схадзки, и надалєй буду заварти погосцительни обєкти и тарґовински центри.
Министерство просвити послало вимогу Кризному штабу же би ше школяром котри од початку рока на онлайн настави, зоз применьованьом шицких епидемиолоґийних мирох, оможлївело же би були оценєни у малих ґрупох у школох дзе єст таки можлївосци, о чим ше принєше одлуку у поради зоз локалнима самоуправами.
Ґойкович виявел и же Влада зоз уредбу прецизує под хторима условиями годно войсц и висц зоз Сербиї, пре наиходзаци швета.
Секретар додал же потераз вакциновани коло 1,3 милиони особи, од чого 900.000 подполно имунизовани.