Кризни штаб: Нєт попущованя епидемиолоґийних мирох, без утаргованя PCR теста за уход до Сербиї

БЕОҐРАД – Кризни штаб на вчерайшей схадзки єдногласно одлучел же нєт попущованя мирох, пренєсла членїца Штаба и министарка Дария Кисич-Тепавчевич.

Вона гварела же нє мож повесц докля мири останю на моци, бо ше нє зна яка будзе епидемиолоґийна ситуация у наступних дньох, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Кисич Тепавчевич гварела же потераз вакциновани вецей як 415.000 особи, же Кризни штаб провадзи нєжадани реакциї после вакцинациї, и додала же потераз були три таки случаї.

Кризни штаб вчера принєсол одлуку же ше хасновательом ґеронтолоґийних центрох, котри прешли комплетну вакцинацию, оможлїви нащива у контролованих условийох, з почитованьом шицких епидемиолоґийних мирох.

