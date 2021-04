Кризни штаб одлучел: Тарґовищни центри ше отвераю од пондзелку, школяре ше врацаю до школох 19. априла

БЕОҐРАД – Член Кризного штабу Бранислав Тиодорович вчера после схадзки сообщел же ситуация з Ковидом-19 ище вше позарядова, алє єст злєпшаня хтори би могли оможлївиц же би од пондзелку знова були отворени тарґовищни центри, а од 19. априла врацанє дзецох до школох. Вон додал же, кед ше предлужи актуални тренд вакцинациї, о мешац и пол може буц запровадзени колективни имунитет.

Тиодорович визначел же акцент и далєй остава на мирох и же шицки мири яки познати муша буц почитовани, од ношеня маскох, аж и на отвореним кед гужва.

Сообщенє и же ше вакцинация одлично одвива у остатнїх двох-трох дньох и же ше обчекує же так будзе и надалєй.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)