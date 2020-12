Кризни штаб прилапел нови мири – тарґовински центри и услужни дїялносци робя по 20 годзин

БЕОҐРАД – Кризни штаб вчера предложел же би ше роботни час тарґовинских центрох, услужних дїялносцох, кафичох и ресторанох предлужел по 20 годзин, зоз почитованьом шицких епидемиолоґийних мирох, сообщел вчера член Штабу епидемиолоґ Бранислав Тиодорович, а преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Вон гварел же мири ступаю на моц такой, алє буду тирвац по пияток, а тоти пейц днї буду служиц же би ше анализовала и преценєла епидемиолоґийна ситуация, од чого будзе завишиц чи мири буду предлужени, пременєни або дополнєни.

У кафичох и ресторанох нє будзе музики, гварел Тиодорович и тиж так додал же пришло до зменшаня перших препатрункох у ковид-амбулантох, як и благшого зменшованя числа заражених од коронавирусу, як и зменшаня числа пациєнтох у ковид-шпитальох.

Шлїдуюца схадзка Кризного штабу заказана за пияток.

