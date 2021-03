Кризни штаб принєсол нови мири

БЕОҐРАД – Кризни штаб на вчерайшей схадзки принєсол нови мири пре погоршану епидемиолоґийну ситуацию у держави. Мири почню важиц нєшка од 12 годзин, а буду тирвац по пондзелок, по 6 годзин рано.

Як сообщене, нєшка и наютре буду заварти шицки погосцительни обєкти, тарґовински центри и кафичи од 12 годзин, а буду робиц лєм предавальнї поживи, пияци, апатики и бензински пумпи.

Заказани спортски змаганя тиж можу буц отримани, алє без публики, а допущена и робота театром до 21 годзин, з почитованьох шицких препоручених епидемиолоґийних мирох.

Принєшена и одлука котра ше одноши на школярох штреднїх школох котри од пондзелку преходза на онлайн наставу.

На пондзелок шицко би мало робиц як и звичайно, а на вовторок будзе отримана нова схадзка Кризного штабу кед ше будзе одлучовац о дальших мирох.

