Кризни штаб принєсол нови мири

БЕОҐРАД – На вчерайшей схадзки Кризного штабу за защиту здравя жительох, Влада Сербиї принєсла одлуку же би шицки потерашнї мири важели и надалєй.

Як стої у сообщеню Влади, одлука ше одноши на обовязне ПЦР (PCR) тестиранє на уходу до нашей жеми, як и на роботу погосцительних обєктох до 20 годзин, а предавальньох поживових продуктох до 21 годзин.

И надалєй будзе важиц забрана збераня вецей як пейц особох на єдним месце, як и обовязне нощенє защитних маскох у завартим просторе.

На основу епидемиолоґийних податкох, одлучене же настава у основних и штреднїх школох будзе предлужена 18. януара, по динамики хтора ше одвивала у септембру. То значи же школяре од першей по штварту класу буду ходзиц до школи кажди дзень, а од пиятей по осму класу и штредньошколци комбиновано. Школи зоз менєй школярами орґанизовали наставу у школи и за старши класи.

