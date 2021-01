Кризни штаб розпатрел епидемиолоґийну ситуацию, шицки мири и далєй на моци

БЕОҐРАД – На вчерайшей схадзки Кризного штабу за зоперанє ширеня коронавирусу анализована епидемиолоґийна ситуация, а медзи главнима темами була и вакцинация котра, як скорей наявел епидемиолоґ Предраґ Кон, будзе у фокусу будуцих схадзкох, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Кризни штаб одлучел же шицки епидемиолоґийни мири оставаю и далєй на моци. Тото на конференциї за медиї по схадзки штабу гварел имунолоґ и член Кризного штабу Срдя Янкович.

Епидемиолоґ Бранислав Тиодорович гварел же хвилькове злєпшанє епидемиолоґийней ситуациї нє треба же би нас спреведло же зме у контролованей ситуациї. Додал же зме далєко од того, прето важне же бизме були свидоми же мушиме зачувац тоти мири и же бизме на нїх инсистовали без видвойованя.

Барз важне же би мири остали на моци и же би ше у тим периоду вакциновали цо вецей людзе, визначел Тиодорович.

Мири котри на моци то забрана сходзеня вецей як пейцох особох, обовязне ношенє защитних маскох, огранїчени роботни час за погосцительни обєкти и тарґовински центри по 20 годзин, а предавальнї по 21 годзину.

