Кризни штаб ублажел мири: Ресторани можу робиц до пол ноци, конґреси до 200 особи

БЕОҐРАД – Кризни штаб нєшка принєсол одлуку о додатним попущованю мирох, та так погосцительни обєкти можу робиц кажди дзень до пол ноци, и у отвореним и у завартим простору.

Тота мира ступа на моц од нєшка, пренєсла новинаром министерка и членїца Кризного штабу Дария Кисич-Тепавчевич.

Вона гварела же остатнї биоскопски проєкциї можу почац на 23 годзин, а потамаль можу робиц и їх каси.

Трафики и киоски годни робиц нєпреривно, а конґреси, дїловни и науково, у завартим простору годни нащивйовац максимално 200 особи, а пред тим максимум бул 100 особи.

Утаргує ше безплатни PCR за наших гражданох котри путую до Нємецкей, гварела министерка Кисич-Тепавчевич.

