Кризни штаб утаргнул дзепоєдни актиковид мири

БЕОҐРАД – На вчера отриманей схадзки Кризного штабу принєшени вецей одлуки з котрима ше утаргую дзепоєдни антиковид мири, як цо ковид препуснїци, огранїчене число людзох у завартим просторе, а ношенє маскох остава на уровню препорученя, поведла на конференциї за медиї членїца Кризного штабу Дария Кисич Тепавчевич.

Ковид препуснїци буду утаргнути од соботи, а затримує ше препорученє за ношенє маскох у завартим просторе. На сходох у завартим просторе утаргує ше огранїчованє числа людзох. На моци остава одлука о седмодньовей изолациї охорених, а за путнїкох у медзинародним транспорту шицки потерашнї мири и далєй буду важиц, гварела Кисич Тепавчевич.

