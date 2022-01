Кристина Афич – нове мено у рускей литератури

НОВИ САД – Тих дньох видрукована двоязична кнїжка Кристини Афич Швет без сна/Свет без сна, котру у едициї Жридла обявела НВУ Руске слово.

Рецензент кнїжки Ваня Дула тоту ситуацию же ше Афичова опредзелєла за двоязичне виданє обачує же нашо млади нє аутистично заварти, алє сцу комуниковац зоз ширшим шветом. Вон у рецензиї пише же „Афичова любопитлїво випитує тот ґлобализовани швет, и сце буц у нїм замеркована. Попри того же Кристина у своєй першей збирки писньох ище глєда свой особни, нє лєм поетски, алє и идентитетски вираз, за цо праве и индикативне саме тото двоязичне виданє – у формалним смислу, як ше виражиц, вона при тим заш лєм зна цо сце повесц кед то гутори, односно вишпива, у стилским обсягу од конкретного, подобно прозному, та по метафорични вираз, хаснуюци преважно симболизем сна, и рижни натуралистични симболи.”

Малюнки у кнїжки и апликацию за рамик направела Александра Русковски, тиж млада уметнїца.

Афичова народзена 25. децембра 2000. року у Вербаше. У Руским Керестуре закончела основну школу и Ґимназию по руски. Хвильково є треца класа (штредня школа) у Музичней школи „Петар Коньович” у Зомборе, напрям соло шпиванє. Єй твори були обявйовани у МАК-у, Литературним слове, Шветлосци. Попри писаня, занїма ше и зоз музику. Пише писнї, компонує и виводзи их на рижних фестивалох, як руских так и других.

Кнїжку мож купиц за 200 динари у просторийох „Руского слова” у Новим Садзе и у Руским Керестуре, а мож ю наручиц и прейґ сайту „Руского слова” на линку https://knjizkiporuski.com, як и прейґ дописовательох по наших местох. Видаванє кнїжки финансийно помогнул Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

