Кристина Рамач, Яна Варґа и Минеа Югас – найлєпши рецитаторе у своїх катеґорийох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчерайшей Месней смотри рецитаторох хтора отримана у Велькей сали Дома култури у Руским Керестуре, найлєпши у своїм возросту були –Кристина Рамач у наймладшим, Яна Варґа у штреднїм, а Минеа Югас у старшим возросту.

У наймладшим возросту 3. место припадло Николови Петковичови док Ема Венґрин була друга, 3. место у штреднїм возросту завжал Исак Новта, а друга була Ема Живкович, док у найстаршим возросту, у хторим ше того року змагали два учашнїци, 2. место припадло Валентини Новта.

На Смотри наступели двацецеро змагателє у младшим возросту, хтори ше на Месну смотру пласовали зоз Школскей смотри, а хторих пририхтала Наталия Зазуляк, док єденацецерих рецитаторох штреднього и старшого возросту пририхтал Мирослав Малацко.

Рецитатoрох вибрала селекторка смотрох за кулску општину Амалия Ковач, смотру провадзел и секретар Културно-просвитенй заєднїци (КПЗ) општини Кула Сава Прерадович, а и того року ю вєдно орґанизовали КПЗ и Дом култури Руски Керестур.

54.Општинска смотра рецитаторох заказана за 14. марец, и будзе отримана у Крущичу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)