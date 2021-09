Кристиян Екер нащивел Национални совит у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера. 24. септембра, просториї Националного совиту у Руским Керестуре, нащивел Кристиян Екер, професор италиянского язика на Филозофским факултету у Новим Садзе и визначни новинар, же би ше упознал зоз историю, културу и способом живота rускей заєднїци у Републики Сербиї, на поволанку директора НВУ Руске слово др Бориса Варґу.

Кристияна Екера привитал предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Желько Ковач, хтори му на тот завод бешедовал о rускей заєднїци, о штирох компетенцийох у хторих Национлани совит ма уплїв, о уплїву актуалней власци на припаднїкох националних меншинох у Сербиї, о видвойованю средствох за роботу меншинох, як и о рижних других културно-образовних и дружтвених темох.

Як визначел за Рутенпрес, о Руснацох пан Екер планує написац репортажу за италиянски часописи у Истри Одисея и La voce del Popolo хтори ше занїмаю зоз тематику меншинох.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)