КУД „Тарас Шевченко” на соботу oзначи 80-рочнїцу

ДЮРДЬОВ – Шветочни концерт з нагоди 80-рочнїци од снованя Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” будзе на соботу, 6. децембра.

На концерту попри терашнїх активних членох, наступя и дакедишнї члени секцийох котри участвовали у роботи Дружтва пред дзешец, двацец, трицец, штерацец и вецей роки.

Шветочни концерт почнє на 19 годзин у спортскей гали Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, а порихтане вецей як двацец точки.

Наступя шейсц возростни ґрупи фолклорашох – дзецинска, пририхтуюца, виводзацка, як и три ґрупи ветеранох младша, штредня и страша. Зоз шпивацкей секциї насупи надалєко припозната женска жридлова шпивацка ґрупа чийо членїци буду и найстарши на концерту, потим два женски шпивацки ґрупи и єдна дзивоцка.

Участвовац буду и солисти: Микола Хромиш, Марко Радишич и Михаил Рамач. З рецитаторскей секциї наступя: Валентина Салаґ, Верица Варґа, Златко Канюх и Милица Михальовски.

Фолклорни и шпивацки ґрупи будзе провадзиц оркестер Дружтва у котрим буду грац и ветеранє музичаре.

На шветочносци, як госц будзе участвовац сербске Културно-уметнїцке дружтво „Бранислав Нушич” зоз Дюрдьова.

Уходнїца будзе 300 динари.