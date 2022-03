Кузмяковци нащивели Беоґрадски саям туризму

БЕОҐРАД – Школяре керестурскей штреднєй школи напряму туристично-готелиєрски технїчар нащивели 43. Медзинародни саям туризму у Беоґрадзе котри бул отримани од 24. до 27. марца.

Нащива сайму орґанизована у рамикох фаховей пракси, мали нагоду порозпатрац рижнородни штанди на котрих ше презентовали туристични аґенциї, союзи и орґанизациї, туристични центри, авио компаниї, медзинародни туристични водзаче и други.

Школярох на саям одведли професорки Аника Войчена, Бояна Милянич, Рената Зорич и Веселинка Бачич.

