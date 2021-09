Кузмяковци на наградним вилєту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шеснацецеро школяре осмей класи Основней школи „Петро Кузмякˮ прешлого тижня представяли свою Школу на наградним вилєту у Сримских Карловцох хтори за школи цо участвовали у програми „За чистейши и желєнши школи Войводиниˮ, зоз своїма партнерами у тей програми, орґанизовал Покраїнски секретарият за урбанизем и защиту животного штредку.

На цалодньовим еколоґийним вилєту домашнї им були представителє Еколоґийного центру „Радуловичˮ зоз Сримских Карловцох. Школяре мали орґанизоване шейтанє по Националним парку Фрушка гора и нащивели Стражилово, Дунай дзе ше вожели на ладї, а вшадзи мали и интересантни еколоґийни роботнї. Тиж нащивели и найзначнєйши туристични знаменїтосци Сримских Карловцох.

Зоз Кузмяковцами на вилєту були и їх наставнїки Каролина Джуджар, Ясминка Надь, Зденко Шомодї и Деян Бучко.

