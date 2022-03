ШИД – На статковим пияцу всоботу меркантилна кукурица подрагшела зоз 3.000 на 3.500 динари за 100 килограми.

Подрагшел и такволани „тритикал“ хтори ше хаснує як статкова покарма, тиж зоз 3.000 динари на 3.500 динари за 100 килограми.

