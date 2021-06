Кула, Дружтво, Явна поволанка

Отворена Явна поволанка за витворйованє правох хаснованя польопривредней жеми у державней власносци

КУЛА – Тих дньох обявена Явна поволанка за витворйованє правох хаснованя, без плаценя надополнєньох, польопривредней жеми у державней власносци на териториї општини Кула за 2022. рок.

Рок за придаванє вимогох и потребней документациї зоз тей Явней поволанки по 31. октобер 2021. рок.

Вимога хтора будзе послата после того датуму, будзе нєблагочасова и компетентни орґан ю враци нєотворену, подношительови тей вимоги.

Вимогу зоз потребну документацию треба придац нєпоштредно на писарнїци Општинскей управи Кула або прейґ пошти, у завартей коверти зоз назнаку на преднїм боку – „Право хаснованя польопривредней жеми у державней власносци без плаценя надополнєня за 2022. рок” на адресу – ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА – Оддзелєнє за инвестициї, защиту животного штредку и енерґетски менаджмент – Одсек за польопривреду и надпатранє, Кула, Ленїнова 11.

Контакт особа за шицки информациї у вязи зоз Явну поволанку Драґана Ласица, телефон:025/751-221, email zavod.dragana@gmail.com, або особнє у просторийох Одсеку за польопривреду Општинскей управи Кула, Ленїнова 11, 4. поверх, канцелария 408.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)