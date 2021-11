Културни скарб на предай

Городски музей у Вербаше прешлого тижня представел седем нєрухоми културни добра хтори през вики творели историю нєшкайшого Вербасу, а хтори, по фаховцох зоз републичного Заводу за защиту памятнїкох култури, оценєни як барз значни. На роботнї „Чуваре скарбнїци Вербасу” учашнїки мали нагоду нащивиц даєдни зоз тих обєктох и локацийох, а у питаню два археолоґийни находзиска, келтски город Чарнок зоз 4. вику пред нову еру и Шуваков салаш на хторим пренайдзена церква и гроби зоз периоду стреднього вику. Потим єдно знаменїте место – партизанска база „Центер” у хторей ше илеґално друковало и новини „Шлєбодна Войводина”.

Ту и штири памятнїки култури од хторих три обєкти релиґийного типу (православна церква, каплїчка Водица зоз 18. вику и протестантска церква зоз 19. вику) и окремни памятнїк култури хтори припада урбаному типу. То вила зоз 1907. року у хторей, пред Другу шветову войну, бивала єврейска богата фамелия Томан хтора ше занїмала зоз польопривреду и прави є репрезент сецесиї у Вербаше. Мотиви сецесиї окреме обачлїви на архитектонских елементох, алє и на прекрасней кованей желєзней капури и огради хтора подполно очувана. Главна фасада тиж барз репрезентативна и декорована у стилу сецесиї зоз керамику хтора направена у познатей фабрики Жолнаи у Печую. Тот прекрасни будинок цалком конзервовани 1984. року и на предай є. Гей. Праве так ми поведзене у рамикох нащиви тому памятнїку култури.

До Другей шветовей войни у тей хижи жила Томанова ґдовица и його дзивка, вони потим виселєни и после войни єден час ту бул городски катастер. Року 1974. ту була змесцена Завичайна збирка, богати историйни и културни скарб бул змесцени у пейцох просторийох и то була и предходнїца Городскому музею. Пошвидко збирка преселєна, а до того обєкту вошло державне осиґуруюце подприємство ДДОР. Початком 2008. року италиянска компания купела тото подприємство хторе у тим моменту мало 100 предайни места, а у Вербаше тото у будинку хтори покраїнски секретарият защицел як памятнїк култури. Роботнїки тей компаниї зоз хторима сом бешедовала у Вербаше потвердзели же ше будинок сиґурно предава и предава го їх компания, а по нєурядових информацийох, свойочасово, у чаше приватизиї, держава вєдно зоз ДДОР-ом предала и тот обєкт, а Томанова фамелия достала одредзене надполнєнє за хижу. Оглашку нє мож найсц на интернету, алє информация о предаваню у медзичаше сцигла и на мейл адресу Городского музею у Вербаше, як ище єдно потвердзенє того куриозитета.

Так сом, нажаль, окрем информацийох о богатим културним скарбе Вербасу, дознала же є и на предай, та предпоставям, кед жадаце и маце динари, у нас можеце купиц и памятнїк култури хтори ма вельку значносц.

