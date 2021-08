Кулу вчера нащивел министер Вулин

КУЛА – Министер Министерства нукашнїх дїлох Александар Вулин, вчера нащивел Кулу и локалну самуправу на чолє з предсидательом Општини Кула Дамяном Миляничом.

Циль нащиви насампредз бул подзековац локалней самоуправи же наменєла и подаровала будинок за нову полицийну станїцу у Кули, котри ше находзи у Ленїновей улїци у дакедишнїм будинку ДДОР-у.

Министер Вулин з тей нагоди визначел же основни циль полициї защита и безпечносц гражданох, алє шицко лєпше и лєгчейше кед у тим ма и потримовку локалней самоуправи, а як добри приклад визначел сотруднїцтво праве зоз кулску Општину.

Вулин тиж наглашел наздаванє же нови будинок сиґруно допринєше злєпшаню квалитету услугох припаднїкох полициї, а гражданє свойо потреби годни реализовац швидше и ефикаснєйше – визначене на сайту Општини.

