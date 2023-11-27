Кулянци шветочно преславели Кирбай

КУЛА – Грекокатолїцка парохия св. Йосафата вчера зоз архиєрейску Службу Божу котру предводзел преосвящени владика кир Георгий, закончела преславу свойого храмового швета Кирбая.

Пред Службу владику з букетом квеца привитали виронаучни дзеци, а на концу домашнї парох єромонах о. Дамян Кича ЧСВВ подзековал владикови и священїком же возвелїчали Кирбай.

Кир Георгий у своєй казанї по українски и руски повинчовал Кирбай и здогаднул на живот, основни характеристики и шмерц священомученїка Йосафата (Ивана) Кунцевича хтори дал свой живот за єдинство Церкви Христовей, а од теди ше того року наполнєло точно 400 роки.

З владиком сослужели єромонах Методий Милан Биланчик, ЧССВ зоз Словацкей, парох бачински о. Дарко Рац котри читал Євангелию и капелан керестурски о. Владимир Медєши, а домашнї капелан о. Платон Салак ЧССВ споведал вирних. Шпив предводзели числени шестри Служебнїци НДМ, а апостол читала ш. Авґустина.

По Служби Божей владика и о. Медєши мировали вирних, потим бул кирбайски обход з читаньом Євангелийох на шицких штирох бокох швета, а владика пошвецел церкву и присутних. На кирбайскей Литурґиї попри домашнїх були и велї госци.

Зоз кирбайом у Кули, вишоровани шицки кирбаї у тим року по наших парохийох.