НВУ „Руске слово“ купує хижу у Руским Керестуре, за потреби канцеларийох и дописовательства. Глєдаме добре очуване обисце (може и на поверх) блїзко центру, стамбени нукашнї простор котри би мал минимум 120m2 (и векши простор пре архиву), зоз цо меншим простором за отримованє желєних поверхносцох. Волац на телефон 069 67 33 01

