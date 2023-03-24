„Кухня то школа” у Вербаше

Заградкаре нашо, мушиме вам виприповедац як нам було крашнє на промоциї сликовнїци зоз вифарйованку „Кухня” и кухарскей роботнї у Културно-просвитним дружтве „Карпати” у Вербаше 11. фебруара, дзе зме ше упознали и дружели зоз дзецми хтори ходза на годзини руского язика з елементами националней култури, як и зоз пайташами и пайташками хтори уча українски и мадярски язик.

У рамикох тей интерактивней роботнї хтора ше вола „Кухня то школа” дзеци ше упознали зоз рускима єдлами, преверели свойо знанє о кухнї, а одпатрели и нєдавно обявену музичну анимацию сликовнїци „Кухня”, хтору и ви можеце найсц на нашим Ют’юб каналу Ruske slovo za dzeci.

Потим уживали у роботи зоз цестом и розвалками кед зоз Любицу Няради учели як ше прави пироги и шульканци. У тим им помагала и учителька хтора их учи руски язик Славица Мали. Вредни кухаре и кухарки достали и пригодни дарунки, а коштовали и даєдни руски єдла, як цо капущанїки и белюши.

Лєм най надпомнєме же сликовнїца зоз вифарбйованку „Кухня” видата у рамикох проєкту „Кухня то школа” концом 2021. року як 6. и 7. кнїжка у едициї „Заградка”. Тот проєкт НВУ „Руске слово” финансийно потримал Буджетски фонд за национални меншини Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Републики Сербиї, а на отриманей роботнї зоз вербаскима школярами присуствовала и Олена Папуґа котра теди була державни секретар.