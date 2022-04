Лакичевич: Попис у Сербиї од 1. по 31. октобер

БЕОҐРАД – Шлїдуюци попис жительох, ґаздовствох и квартельох у Сербиї ше отрима од 1. по 31. октобер того року, у складзе зоз Законом котри прилапени у априлу прешлого року, наявела директорка Заводу за статистику Снежана Лакичевич.

На попису, толкує Лакичевич, буду два формулари – єден за гражданох, а други за ґаздовство або квартель.

Додава же ше попис окончи зоз традицийну методу, цо значи же обучени пописоваче буду ходзиц од дзверох по дзвери и интервюовац гражданох. За потреби попису буду обучени 18.000 пописоваче.

Нове тото же вони з тей нагоди буду ношиц лаптопи и одвити гражданох буду уписовац до нїх, место до паперових формуларох зоз пенкалом.

Пописоваче буду мац леґитимациї з меном и презвиском, идентификацийним числом и числом особней леґитимациї, а тото идентификацийне число будзе служиц же би гражданє, кед сцу, могли превериц шицко у вязи зоз пописом.

Явна поволанка за пописовачох будзе розписана коло 20. юлия. На основи прияви ше буду ранґовац кандидати, а вони муша буц державянє Сербиї, буц полнолїтни, мац найменєй тророчну штредню школу и нє шму буц карани и процив нїх нє шме буц водзени поступок.

У формуларох ше находза и етнїчни означеня, национална припадносц, мацерински язик и вира, з тим же вияшньованє на питанє о националней припадносци и вири нє обовязне.

