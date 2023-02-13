Лапанє рибох нє лєм гоби, алє и велька любов

Михаїл Римар ше за лапанє рибох интересує одмалючка. У рибарскей школи у Новим Садзе, ище як дзецко, звладал теорию и праксу, а знанє о законох подводного швета предлужел надополньовац познєйше на Природно-математичним факултету, на напряму за ґеоґрафию. Остатнї рок и пол жиє и роби у Голандиї, жеми познатей по розвитим рибарстве, а нєдавно на змаганю у Вайскей освоєл 2. место спомедзи 40 змагательох.

Од кеди ше занїмаш зоз лапаньом рибох, кеди ше родзела любов ґу тому?

Михаїл Римар: Зоз лапаньом рибох занїмам ше, так повесц, одкеди знам за себе, а любов ше зявела теди кед сом достал мой перши циґонь хтори ми подаровал за родзени дзень мой кум и бачи Михал Рамач. Од теди, кед сом мал дас шейсц, седем роки, то постава и мой озбильни гоби.Ище у основней школи ходзел сом и до рибарскей школи у рибарским дружтве у Новим Садзе дзе зме соботами мали преподаваня, алє и праксу, и у тей школи сом, у ствари, мал и перше змаганє. Теди сом завжал пияте место медзи дас 50 учашнїками, цо за мнє бул цалком добри пласман. Медзитим, длуго после того нє мал сом даяку окремну дзеку змагац ше у лапаню рибох, бо сом тоту активносц похопйовал баржей як час за одпочивок без стресу и напартосци хторе ноши саме змаганє. Аж дзешка у остатнїм року баржей ме почало цикавиц и сцел сом ше заш опробовац у даєдним змаганю, а думам же то прето же сом у прешлим року аж штири раз звалєл особни рекорди, алє и ґенерално попри тих рекордох тот рок ми бул найуспишнєйши вообще одкеди лапам риби. Думам же „цака” у тим же остатнї рок и пол жиєм и робим у Голандиї хтора на рибарских поднєбйох ма найатрактивнєйши дестинациї за лапанє вельких рибох, окреме чукох, алє и других „ґраблївицох”, колякох, шульох. Ту єст риби нєпоровнуюцо вецей як у наших водох, а беґелї им випатраю исто як у нас у Войводини. Ґеоґрафия, односно гидролоґия им иста, та сом мал нагоду у истих условийох, як и дома, ту вежбац и учиц, алє зоз вельо вецей акциї, бо вельо вецей мож риби лапиц.

Нєдавно ши бул на єдним змаганю – дзе то було, хторе место ши освоєл, як випатра змаганє у лапаню рибох? Як часто ходзиш на таки змаганя?

М. Р.: Концом новембра, мой рибарски колеґа и пайташ зоз Керестура, Иґор Пап, и я, участвовали вєдно на змаганю у лапаню хватачкох. Були зме на води хтора ше вола Жива у валалє Вайска нєдалєко од Бачу. На тим змаганю сом освоєл друге место зоз лапену єдну чуку хтора була чежка кус менєй як килу и пол. Перше место освоєл леґинь чия чука була чежка два и пол кили, а треци нагардзени мал два чуки вєдно чежки кус вецей як килу. То у принципу нє даяки позарядово резултати, алє з оглядом на тото же рибарска сезона уж була при концу и же ше риба рихтала за жимске мированє то цалком добре. Треба мац у оглядзе же на змаганю було 40 учашнїкох хтори цали час були при води и риба то єдноставно нє може нє обачиц, та ше вона поцагує и мирує, а окреме велька риба. То наприклад єдна од причинох прецо волїм сам лєбо у малим дружтве ходзиц на воду. Тей єшенї зме зоз пайташами уж раз були на тей води Жива у Вайскей цо ми барз помогло на змаганю, прето же зме ю пред тим детально вианализовали и вец сом точно знал же дзе треба рибу глєдац, цо ше на концу и виплацело. Насправди, шицко було добре орґанизоване и кажде хто би сцел опробовац ше у таким змаганю, алє и вообще так у лапаню рибох на єдней квалитетней води, препоручуєм Живу у Вайскей.

Чи то чежки спорт, кед го мож так наволац? Цо ци шицко потребне же биш бул добри рибар?

М. Р.: Даєдни людзе лапанє рибох катеґорую як спорт, а други нє. Я би повед же то завиши од нашого одношеня ґу тому. Тоти хтори пойду раз мешачно на воду, шедза при нєй и ноша дому абсолутно шицко цо лапя, та гоч лєм же би дали мачком. За нїх нїяк нє можеме повесц же су спортски рибаре. Спортски рибар тот хтори поряднє на води, хтори ше ґу риби одноши як ґу ровноправному, лєбо аж и моцнєйшому и мудрейшому од себе. Тот хтори почитує рибу, патри ю цо швидше висликовац, померац чежину и длужину и нєпокалїчену врациц до води. Я себе доживюєм як спортского рибара, бо сом на води поряднє, вежбам, учим нови технїки, тренирам их, а 99 одсто риби побочкам и врацим до води живи и здрави. За тот спорт, гоч як най обрациш, треба видвоїц пенєж. То чежко одредзиц же кельо, алє одприлики долня гранїца би була даяки 5 000 динари. То даяки минимум за хтори можеш купиц основну опрему, а горнєй гранїци просто нєт.

Чи ши можебуц дакеди участвовал на змаганьох Спортских бавискох ,,Яша Баков”?

М. Р.: На змаганьох ,,Яша Баков” сом ше нє змагал, нє участвовал сом, прето же вони нє орґанизую змаганя у катеґориї зоз хтору ше я занїмам. Kед би було у моєй катеґориї одволал бим ше без роздумованя. Вони орґанизую лапанє на дуґов дзе треба шедзиц, а я за таке нє мам сцерпеня, я просто глєдам векшу акцию. Я наприклад лапам риби лєм на спреведачки, односно „варалици”, цо значи же за єдно лапанє прейдзем дакеди можебуц и даскельо километри, бо я активно глєдам рибу, константно заруцуєм, випитуєм дно и цалу воду вообще. Прето ми озда то и таке интересантне, бо подводни швет цалком иншаки од того у хторим ми жиєме и у нїм важа подполно други правила и закони. Прето треба барз вельо того знац и познац шицко тото же би ше мало успиху. По фаху сом наставнїк ґеоґрафиї и єден зоз найинтересантнєйших предметох на факултету ми була гидролоґия дзе зме учели тоти закони хтори важа у води и на водох, та сом барз вошол до тей сущносци и можебуц прето мам успиху. Велї думаю же лапанє рибох активносц за старих людзох и же то траценє часу, алє я ше вообще з тим нє складам. Воно вимага надмудрованє зоз рибу, природу, упознаванє природних законох, медзисобни одношеня живей и нєживей природи, справованє животиньох, рошлїнох и мушиш вше провадзиц цо ше случує, пременки на терену, тоти мали деталї. И кельо ґод ше ми намагаме шицко тото порозумиц, думам же би нам седем животи нє було досц же бизме могли шицко похопиц и научиц. Алє праве тото каждодньове ученє и роздумованє хторе на концу приноши резултат, то гевто цо отримує огень у мнє и цо ме вше враца назад на воду. За конєц, мойо порученє би було – Влап, висликуй на памятку и пущ пре будучносц!